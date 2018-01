Deel dit artikel:











Woningverkoop daalt in regio, behalve op Voorne-Putten Foto: Robin Utrecht (ANP)

Op Voorne-Putten zijn in het laatste kwartaal van 2017 bijna 6 procent meer huizen verkocht dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit is opvallend want in Nederland is gemiddeld juist sprake van een daling met 6 procent.

Voor het eerst sinds het dieptepunt van de crisis is het aantal verkochte woningen in Nederland het afgelopen kwartaal gedaald ten opzichte van een jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). In Rotterdam en omgeving daalde het aantal verkochte woningen met meer dan 10 procent. In Gorinchem en omgeving is de afname zelfs ruim 14 procent. Verkoopprijzen

De krimpende verkoop hing al langer in de lucht. Er staan steeds minder huizen te koop, vooral in de Randstad. Het dalende woningaanbod zorgt voor stijgende verkoopprijzen. De krimpende verkoop hing al langer in de lucht. Er staan steeds minder huizen te koop, vooral in de Randstad. Het dalende woningaanbod zorgt voor stijgende verkoopprijzen. Rotterdam volgt de landelijke trend met een prijsstijging van bijna 9 procent. De rest van de regio loopt hierop achter. Voorne-Putten spant de kroon. Huizen worden daar 'slechts' voor 3,8 procent meer dan vorig jaar verkocht. Spectaculair snelle verkoop

Uit de cijfers blijkt ook dat op de krappe woningmarkt huizen snel over de toonbank gaan. In de omgeving van Rotterdam en Dordrecht staat een huis zo'n veertig dagen te koop. Uit de cijfers blijkt ook dat op de krappe woningmarkt huizen snel over de toonbank gaan. In de omgeving van Rotterdam en Dordrecht staat een huis zo'n veertig dagen te koop. Dat is een stuk sneller dan de volgens de NVM spectaculair lage verkooptijd in Nederland van gemiddeld 52 dagen. Op Voorne-Putten en in de omgeving van Gorinchem duurt de verkoop ongeveer twee keer langer dan in de rest van de regio.