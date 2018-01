Meer schepen in een veiligere haven

Er kwamen ruim 600 meer schepen de Rotterdamse haven in.

Het afgelopen jaar zijn er meer schepen gearriveerd in de Rotterdamse haven en zijn er minder ongelukken gebeurd. Dat blijkt uit de nautische jaarcijfers.

Het afgelopen jaar arriveerden 29.646 schepen in de Rotterdamse haven. Dat zijn er ruim 600 meer dan in het jaar daarvoor (29.022 zeeschepen).

Ongelukken

Het aantal ongelukken daalde van 159 naar 129. Er was één ‘ernstig ongeluk’ te betreuren. Het ging om een incident met een binnenvaartschip dat stuurloos raakte, omdat het met zijn roer over een krib was gevaren.

Volgens Havenmeester René de Vries heeft de afname van het aantal kleine ongelukken te maken met de investeringen die het Havenbedrijf de laatste jaren heeft gedaan in de infrastructuur.

“Dankzij de nieuwe boeienconfiguraties en aanlegpalen waren er aanzienlijk minder kleine paal-schip-botsingen en raakten minder duwbakken bij slecht weer op drift.”

Inspecties

Het afgelopen jaar zette de trend van efficiëntere inspecties onverminderd door. De afgelopen vijf jaar daalde daardoor het aantal inspecties van 11 duizend naar ongeveer 8,5 duizend.