LIVEBLOG: Rotterdamse raad debatteert over salafisten

De gemeenteraad van Rotterdam vergadert over de 'salafisten-uitspraken' van burgemeester Ahmed Aboutaleb, de problemen bij Vervoer op Maat en onderzoek naar de Hoekse Lijn.

Waarom staat de Hoekse Lijn op de agenda van de Rotterdamse gemeenteraad?

De Hoekse Lijn tussen Hoek van Holland en Schiedam wordt omgebouwd van spoor- naar metrolijn. De werkzaamheden zijn in april 2017 gestart en inmiddels twee keer uitgestel d van september 2017 tot eind 2018. Ook gaat de lijn tientallen miljoenen euro's extra kosten.

Wat zijn de problemen bij Vervoer op Maat?

Het vervoer van mindervaliden in Rotterdam is sinds 1 januari 2018 overgenomen door vervoerder Trevvel. En dat loopt niet op rolletjes. Mindervaliden moeten lang wachten, staan geregeld in de kou en krijgen telefonisch maar moeilijk contact met Trevvel. Vanwege de klachtenregen heeft Leefbaar Rotterdam vragen gesteld.

Hoe zit het met de salafistenuitspraken van de Rotterdamse burgemeester?

In een radiouitzending vanverklaarde burgemeester Aboutaleb van Rotterdam dat iedere moslim een beetje salafist is. Het salafisme wordt door velen in ons land beschouwd als fundamentele stroming in de islam. De uitspraken van Aboutaleb deden dan ook nogal wat wenkbrauwen fronsen, ook in de Rotterdamse gemeenteraad.