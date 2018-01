Deel dit artikel:











VIDEO: 142 meter lang baggerschip DC Orisant te water gelaten Het werk aan het schip begon in juli 2017. De DC Orisant is maar liefst 142 meter lang. Tijdens de tewaterlating was het scheepvaartverkeer op de Nieuwe Maas gestremd.

Het 142 meter lange nieuwe baggerschip DC Orisant is donderdagmiddag in Krimpen aan den IJssel te water gelaten. Tijdens de tewaterlating was het scheepvaartverkeer op de Nieuwe Maas gestremd.

Het schip is uitgerust met de nieuwste technologieën, waardoor brandstofverbruik en CO2-uitstoot zoveel mogelijk worden gereduceerd. Goed gegaan

Eric Gret, productiemanager van IHC Nederland: “Hier hebben we lang naartoe geleefd en gelukkig is het allemaal goed gegaan. Technisch was het allemaal wel goed voorbereid, maar we blijven natuurlijk afhankelijk van de natuur. De mist trachtte ons nog even parten te spelen deze morgen, maar dat is op tijd opgetrokken.” Eric Gret, productiemanager van IHC Nederland: “Hier hebben we lang naartoe geleefd en gelukkig is het allemaal goed gegaan. Technisch was het allemaal wel goed voorbereid, maar we blijven natuurlijk afhankelijk van de natuur. De mist trachtte ons nog even parten te spelen deze morgen, maar dat is op tijd opgetrokken.” Bijzonder

De DC Orisant is een bijzonder schip omdat het een van de weinige schepen is die tegelijkertijd zand en grind kan zuigen en weer dumpen op bijvoorbeeld fundatiewerk van windmolenparken. De DC Orisant is een bijzonder schip omdat het een van de weinige schepen is die tegelijkertijd zand en grind kan zuigen en weer dumpen op bijvoorbeeld fundatiewerk van windmolenparken. Het schip wordt ingezet op de Noordzee, voor de Belgische kust, Nederlandse kust, maar ook voor Engeland.