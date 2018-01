Drie Roemenen zijn woensdagavond op een kruispunt in Zwijndrecht klemgereden. Ze werden aangehouden voor heling van een Duitse auto.

De auto trok de aandacht van agenten omdat hij hen op de Langeweg slingerend tegemoet reed. Bij het controleren van het kenteken bleek dat de auto in oktober vorig jaar in Duitsland was gestolen.

Op het kruispunt van de Langeweg en de Munnikensteeg werd het drietal twintigers gearresteerd. De auto is in beslag genomen.