Deel dit artikel:











Drechttunnel richting Dordrecht weer open Foto: Rijkswaterstaat Foto: Politie Hendrik Ido Ambacht

De Drechttunnel in de A16 richting Dordrecht is weer open na een ongeval met een kleine vrachtwagen. De wagen kwam kort na 15:00 uur op zijn kant tot stilstand in de rechtertunnelbuis richting het zuiden.

De bestuurder kwam met de schrik vrij. Wel raakte de tunnelbuis beschadigd. Rond 16:00 uur was de file vanaf Rotterdam opgelopen tot acht kilometer. Bij Ridderkerk-Noord was korte tijd een omleiding ingesteld. De weg was kort voor 17:00 uur weer vrij.