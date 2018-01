Werkstraf en boete geëist tegen huisbaas die kachel niet onderhield

Tegen een 42-jarige man uit Rotterdam is donderdag 180 uur werkstraf en een geldboete van 13.500 euro geëist vanwege de dood van een van zijn huursters.

De vrouw overleed ruim twee jaar geleden door koolmonoxidevergiftiging omdat de geiser in haar huurhuis niet goed onderhouden was.

De huurbaas wordt vervolgd voor dood door schuld. Zijn huurster bezweek eind maart 2015 in een huis in de Tapuitstraat in Rotterdam-Charlois. Ze was net met haar vriend in de woning getrokken.

Toen brandweerlieden bij het echtpaar binnenkwamen, werd een veel te hoge koolmonoxidewaarde gemeten, namelijk achttien keer zoveel als de waarde waarbij de brandweer nog in een ruimte mag werken.

Donderdag bleek bij de rechtbank in Rotterdam dat een te hoge concentratie koolmonoxide direct de dood van de vrouw veroorzaakt. Onderzoek had ook aangetoond dat de geiser in het huis verkeerd was geïnstalleerd en niet goed was onderhouden.

Ook was de ventilatie slecht geregeld. "Correct onderhoud aan de geiser had het ongeval kunnen voorkomen", zo oordeelde een expert van keurings- en certificeringsinstantie KIWA.

Voor de rechter erkende de verdachte dat de installatie en het onderhoud aan de geiser zijn verantwoordelijkheid waren.