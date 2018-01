Justitie eist half jaar cel voor dodelijk ongeluk na epileptische aanval

Justitie eist zes maanden cel voor een dodelijk ongeval in Hellevoetsluis, in mei 2014. Daarbij kwamen twee Poolse voetgangers om het leven.

De bestuurster kreeg waarschijnlijk een epileptische aanval. De 52-jarige bestuurster had daar eerder last van gehad en ook meerdere ongelukken gehad. Enkele dagen na het dodelijke ongeluk was zij weer in de auto gestapt.

Volgens de vrouw was dat een automatisme en had zij de auto nodig voor haar werk. Naast een celstraf wil justitie dat zij gedurende vijf jaar niet meer de weg opgaat.

De familie van de Poolse vrouw die omkwam, is speciaal naar Nederland gekomen om de zitting bij te wonen. Zij spraken de wens uit dat de verdachte een lange celstraf krijgt.

