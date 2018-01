Inwoners Zuid-Holland geven natuur ruime voldoende

Inwoners van Zuid-Holland geven de natuurgebieden in hun omgeving een ruime voldoende. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie. De natuur- en recreatiegebieden krijgen gemiddeld een 7,8.

Vooral de duinen, de Biesbosch en de recreatiegebieden tussen Rotterdam en Delft zijn populair. De provincie is blij met de goeie cijfers.

Gedupteerde Han Weber zegt de komende jaren te blijven investeren in aantrekkelijk groen dichtbij de stad: "We zijn er trots op dat zoveel inwoners van Zuid-Holland het groen in hun omgeving zo positief beoordelen."