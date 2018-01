Minder schade tijdens jaarwisseling Rotterdam

De jaarwisseling in Rotterdam is met een stuk minder schade gepaard gegaan dan een jaar geleden. Dat meldt de gemeente donderdag.

De schade aan gemeentelijke eigendommen als prullenbakken, verkeersborden en ondergrondse containers bedroeg 190.000 euro. Dat is een derde minder dan tijdens de jaarwisseling van 2016 - 2017.

Metro

Ook de RET telde minder schade. Vorig jaar werd er nog voor bijna 30.000 euro vernield aan abri's en andere spullen. Dit keer was dat de helft minder. In de metro’s en op de metrostations werd vrijwel geen schade aangericht.

Er waren wel iets meer aanhoudingen. Op 1 januari werden tussen middernacht en 08:00 uur 31 mensen opgepakt, vier meer dan een jaar eerder. Tien jongeren kregen een verwijzing naar bureau Halt vanwege vuurwerkovertredingen. Dat waren er een jaar terug nog 32.

Extra maatregelen

Op verschillende plekken in Rotterdam waren extra maatregelen genomen. Zo was er voor de omgeving van de Riederlaan in Hillesluis een vuurwerkvrije zone ingesteld, golden er gebiedsverboden en was er extra inzet van onder meer Stadsbeheer en politie.

Het Nationaal Vuurwerk bij de Erasmusbrug verliep ook zonder problemen. Er kwamen zestigduizend mensen op het vuurwerk af, ongeveer evenveel als de vorige keer.