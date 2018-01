Deel dit artikel:











Thomassentunnel kort dicht door te hoge vrachtwagen Foto: Rijkswaterstaat

De Thomassentunel in de A15 is donderdag in de avondspits ruim een uur dicht geweest. Een te hoge vrachtwagen reed rond 17:30 uur de tunnel in en raakte het plafond.

Een kabelgoot werd geraakt. Rond 19:00 uur was de ravage grotendeels opgeruimd en werd een rijstrook richting Oostvoorne weer vrijgegeven. Donderdagmiddag was ook raak in de Drechttunnel op de A16. Daar kwam een kleine vrachtwagen op zijn kant terecht. Die tunnel is sinds 17:00 uur weer open.