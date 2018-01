Deel dit artikel:











Aboutaleb neemt salafisme-uitspraken niet terug Aboutaleb donderdag in de raad

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam neemt zijn uitspraken over het salafisme niet terug, maar hij vindt wel dat hij ze beter niet op de radio had kunnen doen. "Het is een te vluchtig medium voor deze discussie", zei hij donderdagavond in de gemeenteraad.

Aboutaleb zei onlangs op de radio dat elke moslim een beetje salafist is (op zijn voorganger Mohammed wil lijken) en dat hij zich in de kern geen zorgen maakt over het salafisme. Partijen als Leefbaar Rotterdam, CDA en VVD vinden dat Aboutaleb zich niet niet zo positief had mogen uitlaten over het salafisme. Bedreiging

"Burgemeester Aboutaleb maakt het salafisme salonfähig, terwijl het juist een bedreiging is voor maatschappij en democratie", wierp Tanya Hoogwerf van de grootste partij in de raad, Leefbaar Rotterdam, Aboutaleb voor de voeten. Samen met de VVD heeft Leefbaar Rotterdam een motie van treurnis tegen Aboutaleb ingediend. Die kreeg geen steun van andere partijen. Knipoog

Aboutaleb zei in de gemeenteraad dat hij de opmerking met een knipoog had gemaakt en zich niet realiseerde dat er ophef over zou komen.



Aboutaleb zei in de gemeenteraad dat hij de opmerking met een knipoog had gemaakt en zich niet realiseerde dat er ophef over zou komen.

Verslaggever Ewoud Kieviet is in de raadszaal aanwezig en twittert over het debat.