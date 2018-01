Deel dit artikel:











Sparta-trainer Advocaat blijft kritisch, ook na zege op Kaiserslautern Dick Advocaat

Dick Advocaat was maar gematigd tevreden na de 3-1 overwinning van zijn Sparta op Kaiserslautern. De voormalig bondscoach zag zijn spelers donderdag tijdens het oefenduel in Zuid Spanje in ieder geval beter voor de dag komen dan vijf dagen eerder tegen Telstar (1-0 nederlaag).

Advocaat nam na afloop geen blad voor de mond: "Content ben ik nog niet. 3-1 is een goed resultaat. Ik heb goede dingen gezien, maar ook minder goede dingen. En dat laatste moet er uit. We leden onnodig balverlies waardoor de tegenstander gevaarlijk kon worden. Dat mag niet." De 70-jarige Advocaat was wel te spreken over het optreden van Ilias Alhaft, die zich als linksbuiten prima manifesteerde en ook nog scoorde. Kritisch was de opvolger van Alex Pastoor op de omstandigheden tijdens het trainingskamp. Het hotel en de velden voldeden niet aan zijn norm. Kijk hier naar het interview met Dick Advocaat en hoor hem praten over mogelijke nieuwe spelers en hoe hij zijn ploeg verder klaarstoomt voor dinsdag 16 januari als Vitesse naar het Kasteel komt.