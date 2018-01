Hoe zou jij 't vinden om je dode vader op social media te zien?

Een agent van de Rotterdamse politie roept dringend op tot meer respect. Remy Hartog plaatste donderdag een bericht op Instagram over mensen die koste wat 't kost een foto willen maken van een dode op straat. Via internet worden zulke schokkende foto's geregeld gedeeld. "Besef wat voor extra leed je kan veroorzaken bij nabestaanden. #Respect", schrijft Hartog.

Het lijkt te passen in het rijtje van hufterig gedrag waar steeds vaker sprake van is: het storen van ambulancepersoneel tijdens de hulpverlening, al toeterend klagen omdat je als automobilist moet wachten op een spoedtransport of bewust inrijden op een brandweerman. En nu dus opdringerige 'burgerjournalisten'.

Hartog en zijn collega's liepen er begin januari opnieuw tegenaan bij het onderzoek naar een dode die op straat was gevonden. "Wij moesten veel moeite doen om te voorkomen dat de overleden persoon op de foto gezet werd of gefilmd", schrijft hij.

(tekst loopt door onder tweet)



De agent van basisteam Oude Maas wijst er op dat de sensatiezoekers niet alleen het politieonderzoek hinderen. De politie is ook nodeloos energie kwijt aan het in toom houden van omstanders. "Wij moeten de laatste tijd steeds meer voorkomen dat een overleden persoon (deels) herkenbaar op social media verschijnt."

Politievakbond: herkenbaar

Vicevoorzitter Hans Schoones van politievakbond ANPV herkent het verhaal. Zelf maakte hij mee dat iemand bij een verkeersongeluk met beknelling een fototoestel door een kapot autoraampje duwde. "Hij wilde graag zien of de reanimatie van het slachtoffer echt was."

Volgens Schoones kan de politie er weinig tegen doen. "Je kunt die mensen aanhouden, maar dan moeten ze wel écht overlast veroorzaken of hinderen."

Als je een foto of filmpje maakt van een overleden persoon, is het niet prettig voor de nabestaanden om dat op internet tegen te komen Remy Hartog

Professionals

Professionele cameramensen en journalisten houden zich aan (on)geschreven regels over privacy. Al gaat het soms fout, ze hebben een stilzwijgende afspraak met de politie om op gepaste afstand te blijven. Ook brengen ze slachtoffers niet herkenbaar in beeld en wordt niet nodeloos ingezoomd op gruwelijke details rond een ongeluk of misdrijf.

Wetteloze burgerjournalistiek

Maar dankzij het mobieltje en het internet kan iedereen die iets op straat ziet gebeuren, voor journalist spelen. En veel burgerjournalisten worden niet beperkt door regels. Hartog vraagt de burgerfotografen en filmers met zijn oproep om goed na te denken over de gevolgen van hun gedrag: "Ik heb meegemaakt dat kinderen via social media een foto zagen van hun overleden vader voordat wij de kans hadden om een slecht nieuwsgesprek te houden."

Ik wil bereiken dat mensen meer gaan nadenken over wat ze op social media zetten Remy Hartog

Vreselijk, zegt Hartog. "Je weet officieel nog helemaal niets en dan krijg je dat er nog eens extra als klap bovenop." Ook wijst hij op het ijzersterke geheugen van het internet. De foto's blijven bewaard en nabestaanden kunnen er ook later nog mee geconfronteerd worden. "Hoe zou jij het vinden als een overleden dierbare op de foto is gezet en je wordt daar later nog mee geconfronteerd."

Juridisch aspect

Iemand die dood is, heeft juridisch geen rechten of plichten. De publicatie van beelden van een stoffelijk overschot valt daarom niet onder de privacywetgeving. Toch kan dit wel worden aangepakt, zegt advocaat Olaf Trojan van Bird & Bird. Volgens hem is het tonen van beelden van slachtoffers alleen gerechtvaardigd als het een publiek belang dient zoals bij de dood van bekende mensen als Pim Fortuyn en Theo van Gogh.

Nabestaanden van meer 'anonieme slachtoffers' kunnen zich volgens Trojan beroepen op het feit dat er geen algemeen belang is. Publicatie is dan minder snel goed te praten. "Een rechter zal toch de rechten van het slachtoffer en de nabestaanden beschermen", aldus de advocaat.

Daarvoor is dan wel een gang naar de rechter nodig.