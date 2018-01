Deel dit artikel:











Tweetal rost man af in Rotterdam-IJsselmonde

Een 25-jarige man is in IJsselmonde in Rotterdam flink afgeranseld door twee mannen. Dat gebeurde ter hoogte van de bushalte op de Akkeroord. De politie zoekt getuigen. De mishandeling was afgelopen zondag al, maar is donderdag pas naar buiten gebracht. Het slachtoffer werd rond 02.40 uur bij de bushalte aangesproken door twee jonge mannen.

Ze vroegen een vuurtje en toen de Rotterdammer zijn aansteker wilde pakken, werd hij beetgepakt en op de grond gegooid. De twee mannen trapten hem over zijn hele lichaam en gericht in zijn gezicht met volgens de politie flink letsel tot gevolg. Het duo pakte het mobieltje van het slachtoffer af, samen met zijn pasjes. Daarna gingen de twee ervandoor richting het Prinsenplein. Daar voegde zich nog twee jongen bij het stel. Een passerend politiebusje heeft op basis van een signalement dat het slachtoffer kon geven nog gezocht naar de vier. Maar ze zijn niet meer aangetroffen. De politie doet nu een oproep aan mensen die zondagochtend tussen 02.00 en 03.00 uur iets hebben gezien, om zich te melden.