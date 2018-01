Deel dit artikel:











Anti-Zwarte Piet betogers niet vervolgd Politie grijpt in bij de demonstratie in Rotterdam

Tegenstanders van Zwarte Piet die in november 2016 werden opgepakt rondom de landelijke intocht van Sinterklaas in Maassluis, worden niet vervolgd. 168 mensen hebben inmiddels bericht gekregen van het Openbaar Ministerie of krijgen dat deze week.

De demonstranten van Kick Out Zwarte Piet werden er van verdacht niet te hebben voldaan aan een bevel van de politie. De zaken worden geseponeerd omdat er niet voldoende bewijs is tegen de demonstranten of omdat ze ten onrechte zijn aangemerkt als verdachte. De actievoerders doken in Rotterdam op. Daar zouden ze volgens de politie een aanbod hebben geweigerd om zich naar Maassluis te laten begeleiden, waar rekening was gehouden met demonstraties. Tijdens de arrestaties die volgden, werden rake klappen uitgedeeld aan de actievoerders. Advocaat Jebbink van een aantal van de demonstranten stelt in een reactie dat zijn cliënten er niets voor kopen "dat zij worden gearresteerd om achteraf te horen dat dat onterecht was (...) Het wordt hoog tijd dat op illegale arrestaties van demonstranten een automatische schadevergoeding wordt gesteld." Mitchell Esajas van Kick Out Zwarte Piet zegt zich met zijn advocaat te beraden op een schadevergoeding.