Oplevering Coolsingel pas in 2021

De werkzaamheden aan de Coolsingel gaan maanden langer duren dan gepland. De oplevering is nu van eind 2020 verschoven naar maart van het daaropvolgende jaar.

De eerste fase begon vorig jaar zomer met het vernieuwen van de tramsporen. De tram blijft op dezelfde plek, omdat het weghalen te veel nadelen oplevert. Leefbaar Rotterdam had eerder gepleit voor het tramvrij maken van de Coolsingel.

Het werk werd in november op verzoek van winkeliers tot deze week stilgelegd vanwege de kerstdrukte.

Na de marathon gaat in april de oostzijde van de Coolsingel op de schop en start de RET met de realisatie van extra noodgangen voor het metrostation Stadhuis. In deze periode is geen autoverkeer mogelijk van zuid naar noord tussen Churchillplein en Hofplein.

De Coolsingel moet uiteindelijk een stadsboulevard worden met veel groen en meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Auto’s gaan aan de kant van het Stadhuis rijden en er komen borden met een adviessnelheid van 30 kilometer per uur.