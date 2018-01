'Digitale stalking steeds groter probleem'

Een zender in de teddybeer van een kind, een gps-tracker in een handtas. Vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld worden steeds vaker digitaal gestalkt.

Online of via social media worden ze in de gaten gehouden, lastig gevallen of bedreigd. Een aantal vrouwenopvangorganisaties, waaronder Arrosa in Rotterdam, heeft daarom het project SafetyNed opgezet.

"Uit internationaal onderzoek blijkt dat bij huiselijk geweld eigenlijk altijd ook digitale stalking plaatsvindt", zegt Paula van den Boom van SafetyNed.

"Slachtoffers zijn zich er vaak niet van bewust dat hun ex dit doet. Terwijl de gevolgen groot kunnen zijn. Soms staat een gewelddadige ex al binnen een uur op de stoep van het vluchtadres. Dan blijkt hij een gps-tracker in de knuffel van een van de kinderen te hebben verstopt. Of hij heeft via de computer op de OV-chipkaart kunnen zien waar zijn ex naartoe is gegaan."

SafetyNed leidt hulpverleners op om digitale veiligheid te bespreken en aan te pakken. Een van die hulpverleners is Vera. Zij werd zelf slachtoffer van digitale stalking. "Kort nadat mijn ex en ik uit elkaar waren gegaan, gebeurden er rare dingen met mijn computer. Ik moest steeds opnieuw mijn wachtwoord ingeven. Soms waren hele bestanden ineens verdwenen."

Ze deed aangifte bij de politie, maar de zaak kreeg geen prioriteit omdat er geen directe dreiging was. "Na heel veel puzzelen ontdekte ik dat er steeds via een andere computer werd ingelogd." Ze zet zich graag in om andere slachtoffers van digitale stalking te helpen. "Het heeft ontzettend veel invloed. Je gaat aan jezelf twijfelen, je voelt je niet meer veilig. Mijn stalker kon in mijn agenda kijken wat ik deed, waaar ik was. Hij las mijn mail. Het is vreselijk om mee te maken."

"Het is ontzettend intimiderend om te merken dat iemand bij wie je weg bent gegaan nog steeds alles over je te weten komt", zegt Paula van den Boom. "In dit digitale tijdperk is fysieke afstand niet meer voldoende."

Meer informatie over digitale stalking en tips over hoe je het kunt voorkomen vind je op www.safetyned.org