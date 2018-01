Een deel van Oud-Beijerland heeft donderdagavond een uur zonder stroom gezeten. Het ging om ruim 1700 aansluitingen in de Poortwijk en Croonenburgh.

De storing ontstond volgens netbeheerder Stedin om 22:40 uur. Monteurs gingen gelijk aan de slag om de storing te herstellen. Een uurtje later had iedereen in Oud-Beijerland weer stroom.

De oorzaak van de storing bleek een defecte kabel.