Rekenkamer: Rotterdam haalt helft van doelen

De hele collegeperiode zeiden de wethouders en zei de burgemeester 'Kendoe', nu aan het einde van de periode is het 'Kendone'.

Het Rotterdams college, burgemeester Aboutaleb en zijn wethouders, heeft de helft van de acht doelstellingen van de periode 2014-2018 gehaald. Daarnaast zijn er drie bijna gerealiseerd en één doel is helemaal niet gehaald. Dat constateert de Rotterdamse Rekenkamer.

De doelstellingen ‘uitstroom naar werk’, ‘kansrijke gezinnen rond het centrum’, ‘transformatie kantooroppervlak’ en ‘langere verblijfsduur binnenstad’ zijn in de afgelopen vier jaar gehaald.

Voor minder eenzaamheid in Rotterdam heeft het huidige college niet gezorgd. Die ambitie is volgens de rekenkamer niet gehaald. De doelstellingen die bijna gehaald zijn, gaan over het veiligheidsniveau, het 'schoonniveau' en het stimuleren van duurzaam vervoer.

Geen reactie college

De Rekenkamer heeft burgemeester en wethouders om uitleg gevraagd, maar die niet gekregen. "Dit belemmert een volwaardige openbare discussie tussen de raad en het college over de vraag waarom bepaalde targets al dan niet zijn gehaald", laat de rekenkamer weten.

Veel minder doelen

Het huidige college heeft bij het begin van de collegeperiode wel minder doelen gesteld dan eerdere colleges. In de periode 1998 - 2002 waren er 41 opgesteld. In de opeenvolgende collegeperiode: 88, 55 en 23 doelen gesteld.

Dat dit college maar acht doelstellingen had, maakt het voor de Rekenkamer moeilijk om in te schatten of het college zijn belangrijkste en strategische ambities heeft gehaald.