Eerbetoon voor legendarisch album Bat out of Hell

Het legendarische rockalbum 'Bat out of Hell' van Meat Loaf krijgt na 40 jaar een eerbetoon op de Nederlandse podia. Een gelegenheidsband speelt het volledige album in meerdere clubs en theaters. De Schiedamse gitarist Menno Gootjes bedacht de tournee, en speelt zelf ook mee, samen met muzikanten uit de bands van Anouk, Kane.

De band brengt de kaskraker live onder de naam 'Like a Bat out of Hell'. "Er zijn meer dan 43 miljoen platen van verkocht. Een echte klassieker met geweldige arrangementen van Todd Rundgren en Jim Steinman," zegt de Schiedammer (43 jaar) vol respect, terwijl hij de plaat op de draaitafel legt.

Zodra de naald het vinyl raakt, schudt zijn hoofd op het ritme van Bat out of Hell heen en weer. "Moet je horen, dat intro. Dat knalde er keihard in hoor bij mij destijds. Dit album was een van de grootste muzikale momenten in mijn jeugd."

Menno Gootjes is een veelgevraagde muzikant en de vaste gitarist van de band Focus . Maar de piano was ooit zijn eerste instrument. " Als je dan voor het eerst Mozart speelt, ben je hier ook gevoelig voor. Dat bombastische, die koortjes. Ik houd van die jaren '70 sound. Dit is voor mij thuiskomen."

Kortom, het album zit muzikaal zo goed in elkaar dat het integraal gespeeld gaat worden tijdens de tour. "De show draait voornamelijk om componist Jim Steinman. Naast het complete album spelen we ook andere hits van hem. En de clubs zijn er meteen bovenop gesprongen: we spelen overal in het land."