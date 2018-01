Adviezen voor Rotterdam: meer lef, meer groen en betaalbaarder

Zorg dat Rotterdam betaalbaar blijft voor jonge mensen. Vergroen de stad. Bereid de stad voor op de klimaatverandering. Zomaar een greep uit een reeks adviezen van architecten aan burgemeester Aboutaleb van Rotterdam.

De architecten zijn gevraagd om een brief te schrijven aan de burgemeester met daarin hun toekomstvisie. Ze doen mee aan de Rotterdamse editie van een internationaal initiatief.

Aboutaleb is blij met de brieven. "Het is heel goed dat kritische architecten ons de les lezen en voorhouden hoe je de moderne stad zou moeten inrichten", zegt de burgemeester bij ontvangst van de post.

Groen

Meer groen in de stad staat hoog op de lijstjes van de architecten. Landschapsarchitectenbureau LOLA vraagt Aboutaleb om niet alleen aandacht te geven aan meer glas, beton en staal, maar ook aan "water, aarde, planten, zuurstof en energie."

Ook Florian Boer & Dirk van Peijpe van de Urbanisten roepen om vergroening, vooral van de haven. Die is nu nog te vervuilend.

"Als we nu geen keuzes maken, dan rennen we straks overal achteraan. Dit zal de toekomstige werkgelegenheid onder druk zetten."

Het beroemde architectenbureau MVRDV dat de Markthal heeft ontworpen sluit zich daarbij aan. Architect Nathalie de Vries: "Let op openbare ruimte, op frisse lucht en stap nu echt af van Rotterdam als auto- en industriestad."

Betaalbaar

Ook de stijgende huizenprijzen baren de architecten zorgen. Mensen van alle rangen en standen moeten in de stad kunnen wonen.

Dikkie Scipio van Kaan Architecten benadrukt dat een stad die dynamisch wil blijven steeds jonge mensen nodig heeft. "Zonder hen verliezen we onze kracht om te blijven vernieuwen."

Elma van Boxel: Het gaat goed met de stad maar we zijn ook een arme stad. Er is een hele grote bevolkingsgroep die we mee moeten blijven nemen om verdere segregatie te voorkomen."

De architecten Merve Bedir en Jason Hilgefort kunnen daarover mee praten. Zij hebben bevriende architecten en ontwerpers zien vertrekken omdat de stad voor hen te duur was geworden.

Zij pleiten ervoor om kraken weer in ere te herstellen. Daardoor neemt leegstand af, wordt woningspeculatie minder interessant en blijft woonruimte betaalbaar, denken ze.

Lef

Tot slot krijgt Aboutaleb ook een heel Rotterdams advies van enkele architecten: 'Toon weer lef." Marjolein van Eig van Bureau van Eig wijst op de Erasmusbrug. Dat icoon kwam er doordat Rotterdam de opdracht durfde te gunnen aan een destijds nog jonge architect.

"Ruim 20 jaar later is het ondenkbaar dat een architect met die leeftijd en ervaring zo’n belangrijke en grote opdracht krijgt. Dat ligt aan de tijdgeest die vraagt om het volledig uitsluiten van alle risico’s die je maar kunt bedenken."

De oplossing is daarom simpel, vindt Van Eig: "Selecteer op potentie, visie, talent, in plaats van op ervaring. Een stad als Rotterdam heeft het nodig, opdat de toekomstige generatie weer nieuwe waarheden, mooi en minder mooi, kan maken om in te leven."