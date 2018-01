Dordrecht gooit roer om: 'Wij willen voorkomen dat mensen arm worden'

Dordrecht telt teveel mensen die niet of nauwelijks rond kunnen komen. "Onacceptabel", vindt wethouder Peter Heijkoop. Armoede grijpt diep in in gezinnen en heeft ook grote gevolgen voor kinderen. De wethouder wil meer gaan doen om armoede te voorkomen.

"Er gebeurt in Dordt al best veel, maar er moet méér gebeuren om schulden en armoede tegen te gaan. Hoe eerder je signalen opvangt, des te meer ellende voorkom je", zegt Heijkoop.

Eén op de tien gezinnen in Dordrecht kampt met problematische schulden en één op de vijf gezinnen dreigt daarin terecht te komen. "En dat raakt ook kinderen in die gezinnen."

Voorkomen

Via schuldhulpverlening, budgetbewaking en een kinderfonds voor schoolreisjes, muziekles en sport wordt armoede al aangepakt. "Maar dat is achteraf", vindt Heijkoop. "Wij willen juist voorkomen dat mensen diep in problemen komen."

De gemeente Dordrecht kan armoede niet in z'n eentje bestrijden, maar wel beter opletten, vindt hij: "Als mensen melding maken van echtscheiding of overlijden, kun je meteen kijken of dat financiële problemen geeft."

Verwijzen

Ook vindt Heijkoop dat er veel meer samengewerkt moet worden. "In de stad hebben we meer dan dertig instellingen, die zich inzetten voor mensen die kampen met armoede of schulden. Die moeten meer naar elkaar gaan verwijzen."

Om dat te realiseren denkt hij aan de opzet van een (internet)portaal, waaraan een DordtPas gekoppeld kan worden, "zodat mensen maar één keer hun gegevens op tafel hoeven leggen en weten wat er allemaal mogelijk is."

Erfelijk

Nu weet slechts één op de vijf mensen die recht hebben op hulp of tegemoetkoming de weg naar de sociale dienst te vinden. Ook blijkt dat armoede vaak erfelijk is.

"En ook dat is onacceptabel", zegt Heijkoop. "Om die reden willen we jongeren die 18 worden voorlichting gaan geven over geldzaken. Verder kunnen we een kinderraad oprichten, zodat kinderen over armoede kunnen meepraten."

Oplossingen

Heijkoop wil zich gaan richten op vijf dingen: schulden terugdringen, kinderen die opgroeien in armoede, werkenden die ondanks een baan toch nauwelijks rond komen en problemen met kosten voor gezondheid en energie.

"Denk aan de gas- en lichtrekening en de premie voor de zorgverzekering. Veel mensen raken in armoede doordat ze die niet meer kunnen betalen. Daar moeten we dus ook oplossingen voor verzinnen", zegt Heijkoop.

Nieuw college

Heijkoop kan nog niet zeggen wat de nieuwe plannen moeten kosten. "Laat de gemeenteraad eerst maar eens oordelen over dit plan. Het zou natuurlijk mooi zijn als dit stuk op tafel ligt bij de vorming van een nieuw stadsbestuur na de gemeenteraadsverkiezingen."Heijkoop verwacht ook dat dat gebeurt: "Veel partijen vinden bestrijding van armoede in Dordt echt belangrijk. Wie er na de raadsverkiezingen ook komen te zitten, hiermee kunnen ze uit de voeten."