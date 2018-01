Taart voor 100-jarig slachtoffer van babbeltruc

'De rotzakken! De boeven!' Meneer van der Schoor kan er nog steeds niet over uit. Vorige week werd de 100-jarige inwoner van Rotterdam-Blijdorp slachtoffer van een gemene babbeltruc. Om hem een hart onder de riem te steken, trakteerde RTV Rijnmond Van der Schoor vrijdagochtend op een slagroomtaart.

Vorige week vrijdag werd bij Van der Schoor aangebeld door een man die vroeg om een donatie voor een goed doel. Toen de 100-jarige geld wilde geven, werd zijn portemonnee uit zijn handen gegrist en ging de dief er met ruim 400 euro vandoor. "Ik ben hem nog een stukje achterna gegaan, maar ik ben mank en dat schoot dus niet erg op."

"Ik doe de deur niet meer open voor vreemden. Jammer, maar dat is de consequentie", vertelt hij. Ook zijn medebewoners zijn voorzichtiger geworden. Zijn buurvrouw had dezelfde man aan de deur, maar stuurde hem weg. "Ik had gelijk al het gevoel dat het niet goed zat en zei: als je niet maakt dat je wegkomt, sla ik je van de deur. En hij vertrok."

Meneer Van der Schoor kan de taart waarderen: "Bedankt Radio Rijnmond".

De politie doet onderzoek naar de zaak, maar heeft de dader nog niet te pakken.