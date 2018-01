Dalempoort in Gorinchem maandag weer open

De deuren van de Dalempoort bij Gorinchem gaan maandag weer open. De poort werd eerder deze week gesloten, vanwege de hoge waterstanden in de rivier. Hoe laat de afsluiting wordt opgeheven is nog niet bekend.

De Dalempoort is een toegangspoort, die ook dienst doet als waterkering. Bij hoogwater kan het Waterschap Rivierenland de deuren sluiten.

Dinsdag was het zover en ging de poort uit voorzorg dicht. Maar volgens dijkbeheerder Adrie Kraaijeveld is het gebied voor de poort niet ondergelopen. Donderdag stond het water het hoogst.

Het nabijgelegen recreatiegebied Avelingen liep wel onder. Het gebied is ingericht om onder te lopen bij hoge waterstanden.

"We zijn al met al erg tevreden hoe alles is gegaan", zegt Kraaijeveld. "De overlast is minimaal gebleven."