'Sommige kaarten zijn al een maand geleden op de post gedaan!'

"Je kan het zien aan het stempel dat de kerstkaart echt al bijna een maand geleden is gepost", wijst Trudy den Breejen. "Dit is echt een slechte zaak van PostNL", vindt haar buurvrouw Thea Koster.

PostNL krijgt de laatste tijd veel klachten over vertraagde kerstkaarten en pakketten. Normaal moet post binnen Nederland de volgende dag zijn bezorgd. Voor kerstkaarten geldt een marge van drie tot vier dagen.

Maar PostNL kreeg het lang niet altijd voor elkaar om post met decemberzegels binnen de afgesproken tijd te bezorgen. "In december is de kwaliteit van de postbezorging vaak wel iets lager dan normaal", erkent een woordvoerder van het postbedrijf.

"Dit komt omdat er heel veel meer post is, in verschillende formaten en kleuren, handgeschreven en in pieken. Daarmee is de post bewerkelijker, zowel in de sortering als in de bezorging."

Zoeken naar een alternatief

De buurvrouwen zijn er niet over te spreken. Kerstkaarten heb je het allerliefst vóór kerst en toch zeker vóór de jaarwisseling, vinden ze. "En ik heb echt zeker de helft van de kaarten ná de feestdagen gehad", vertelt Den Breejen.

Voor Nettie van Geenderen is de maat vol. Zij gaat op zoek naar een alternatief voor PostNL. Ook zij heeft veel kaarten pas na de kerstdagen ontvangen. Volgens haar klagen ook veel mensen in haar omgeving hierover.

Volgende week nog kerstkaarten

PostNL laat weten dat ook komende week nog een kleine hoeveelheid 'herstelpost' en 'nieuwjaarspost' wordt bezorgd. Herstelpost is post waarop de postcode of het huisnummer niet goed geschreven is. Nieuwjaarspost is pas in het nieuwe jaar rondgestuurd.

