Deel dit artikel:











Van Bronckhorst hoopt nog op versterkingen Giovanni van Bronckhorst

Over iets meer dan een week begint de competitie voor Feyenoord direct met de Klassieker tegen Ajax in Amsterdam. Trainer Giovanni van Bronckhorst hoop nog dat zijn ploeg versterkt wordt in de winterstop. ''We zijn bezig met kijken wat we nodig hebben.''

Van Bronckhorst wil niet ingaan op namen en sluit ook niet uit dat er nog spelers uit zijn selectie zullen vertrekken. ''Het is afwachten de komende weken, maar het klopt dat we kijken waar we ons kunnen versterken en welke jongens eventueel weggaan. Michiel (Kramer, red.) is er daar één van. Daar heb ik als trainer ook niet altijd vat op. Maar willen met brede groep de tweede helft seizoen in gaan.'' Jan-Arie van der Heijden, Ridgeciano Haps en Eric Botteghin zijn weer bijna hersteld van een blessure, maar het is voor de coach allerminst of hij ze ook direct weer zal gebruiken. ''Ze hebben nog een aantal weken nodig om ritme op te doen en daar gaan we komende weken voor gebruiken. Ben wel blij dat ze terug zijn.''