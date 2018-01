Deel dit artikel:











Vervuilde harddrugs in omloop in Rotterdam en omgeving Foto: archief

Het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) waarschuwt voor vervuilde drugs in Rotterdam en Noord-Brabant. Het gaat om cocaïne en het narcosemiddel ketamine die met atropine zijn vervuild. Atropine is erg gevaarlijk en kan in het ergste geval leiden tot de dood.

Een overdosis van het goedje dat onder andere in bepaalde oogdruppels zit leidt tot rusteloosheid, koorts, paniek, slechte coördinatie, hartkloppingen, verwardheid, hallucinaties, verminderd bewustzijn en epileptische aanvallen. Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) heeft inmiddels een melding gekregen over iemand die onwel is geworden in Rotterdam en omgeving, waarbij vermoedelijk sprake was van het binnenkrijgen van atropine. Daarnaast zijn er besmette ketamine- en cocaïnepoeders aangeleverd bij verschillende testlocaties in Noord-Brabant.