Nieuwe directeur voor Rotterdams concertgebouw De Doelen Erik Gerritsen (Foto De Doelen)

Erik Gerritsen is aangesteld als tijdelijk directeur bij concert- en congresgebouw de Doelen. Gerritsen neemt in het Rotterdamse complex tijdelijk de functie van Gabriël Oostvogel waar, die per 1 januari na 17 jaar vertrok.

Eerder was Gerritsen onder meer interim-directeur bij Het Scheepvaartmuseum en zakelijk directeur van het Concertgebouw in Amsterdam. Gerritsen vormt samen met directeur Anton Vliegenthart de directie. De Doelen blijft zoeken naar een vaste vervanger van Oostvogel.