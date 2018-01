Avond van de Wiskunde: hoe vergroot je je kansen in het casino?

Wiskundedocent Swier Garst vindt zijn vak zo prachtig dat hij de inwoners van Middelharnis ervan wil laten meegenieten. Vrijdag organiseert hij voor de zevende keer op zijn school RSG Goeree-Overflakkee de Avond van de Wiskunde.

"Iedereen is van harte welkom. Er is zelfs iemand van negen die zich heeft aangemeld. Daarom hebben we nu een pauze ingelast, dan kan hij op tijd naar bed", lacht Garst.

Verrassende wiskunde

Het thema van de avond is 'verrassende wiskunde'. Leerlingen wiskunde D van de regionale scholengemeenschap willen bezoekers verbaasd laten staan.

Zo leggen leerlingen uit hoe een kaarttruc werkt, hoe je kunt schatten of opgegeven aantallen concertbezoekers wel kloppen en op welke manier je je kansen in het casino vergroot.

Garst: "Het gaat om de rijkdom van wiskunde en wat er allemaal kan. Er zijn onvoorstelbaar veel onderwerpen die je ook met wiskunde kunt benaderen."