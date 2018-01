Een bijzonder talent in de Hoeksche Waard: Hannah Verhoeven uit Strijen. De 19-jarige behoort tot de top in het luchtgeweerschieten.

Hannah mag zich nu al meervoudig Nederlands Kampioen noemen. Ze traint bij de vereniging 'Postschutters '63' en probeert zich te plaatsen voor het EK in Hongarije.

“Het is een onbekende sport in Nederland. De schietsport heeft een slecht imago, maar gevaarlijk is het echt niet. Ik ben vaker van de trap gevallen, dan dat er iets gebeurd is met schieten!”

Verhoeven kwam in aanraking met de sport door haar vader. Ze zag hem in de weer met het geweer en wilde dat ook wel eens proberen. Ze was toen negen jaar. “Als je je vader met zo’n wapen ziet, dan kun je natuurlijk niet achterblijven!”

Belangrijk bij het schieten is stilstaan. Bij een wedstrijd worden veertig schoten afgevuurd en het raken van het stipje in het midden van de schijf levert 10 punten op.

“Het is een mentale sport. Je moet een enorme focus en concentratie hebben. Eén keer de aandacht verliezen of je hartslag niet onder controle hebben en je kogel wijkt af.”