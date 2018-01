Botteghin: 'Ik ben fit, 100 procent, het is nu aan de trainer'

Eric Botteghin moest een groot deel van de eerste seizoenshelft aan zich voorbij laten gaan. De verdediger raakte in september geblesseerd aan zijn kruisband, miste het Champions League-avontuur van de Rotterdammers, maar kan in deel twee weer aansluiten. Toch heeft het mislopen van het Europese avontuur hem pijn gedaan. "Dat was moeilijk, pijnlijk. Maar dat is het verleden, wil nu alleen vooruit kijken."

En dan is de blik gericht op de eerste competitiewedstrijd van 2018, nota bene tegen aartsrivaal Ajax. Botteghin is fit, kan dat duel naar eigen zeggen halen. "Het is nu aan de trainer. Ik ben fit, voor 100 procent, ik heb alles meegedaan (in Marbella, red.), in duels en partijen. Ben niet angstig. Natuurlijk wil ik spelen, maar dat wil iedereen. Iedereen moet vechten voor zijn plek. Ik ook. Moet wachten op mijn kans."

Ook Ridgeciano Haps, die korter afwezig was, staat te popelen om weer op het veld te staan. "Ik ben fit, maar nog niet wedstrijdfit. Of Ajax haalbaar is kan ik niet zeggen, bekijk het van dag tot dag. Maar ik heb wel alles mee kunnen doen dit trainingskamp, ook in elf tegen elf," aldus Haps, die met een schouderblessure kampte.

Tyrell Malacia verving Haps in de laatste duels voor de winterstop. "Hij heeft het goed gedaan. Ik ben trots op hem, heb hem berichten gestuurd. Het is mooi voor hem, voor Feyenoord en het team."