Rijnmond Staat Stil: Esther Jesty en gedichten over incest

Esther Jesty(51) uit Rotterdam schreef een keer een gedicht en toen volgden de andere in rap tempo. Niet voor niets: haar verleden als incestslachtoffer kwam naar boven.

De gedichtenbundel ligt er nu: Kutouders geheten. Dat laat aan duidelijkheid niets te wensen over en dat geldt ook voor haar gedichten: die zijn recht voor zijn raap.

Over haar vader: "Jij kreeg de tumor. Is dat geen humor?" Jesty:"Die verhalen over incest zaten in mijn hoofd, zei hij altijd. Ik was gek. Dan vind ik het wel ironie dat hij zelf ziek in het hoofd werd."

Loeder

Het kortste gedicht heeten gaat als volgt: "". Daarmee is alles wel gezegd. Vader pleegde seksueel misbruik, toen Esther nog heel jong was. Moeder ontkende alles en koos voor haar man.

Pas op latere leeftijd kwam het seksueel misbruik als flashbacks naar boven. Esther was dertig en de feiten waren al verjaard. Een confrontatie met haar ouders leidde slechts tot een permanente verwijdering en zelfs een naamsverandering.

"Ik heet eigenlijk Edith. De achternaam van mijn vader vertel ik niet, die noem ik nooit meer. Jesty was de naam van mijn Engelse grootmoeder. Aan haar heb ik warme herinneringen."

Coming Out

Esther Jesty is docente Engels op de Toorop Mavo in Rotterdam. In haar omgeving kennen maar weinig mensen haar achtergrond. Dat gaat nu veranderen, door deze coming out. "Seksueel misbruik is toch een taboe. Ik heb het altijd aan de kaak willen stellen, om een front te vormen: voor anderen, met anderen."

Paul Verspeek bewandelt met haar in deze Rijnmond Staat Stil The Long and Winding Road. Over trauma's, schreeuwen van woede en de kalmte na de storm.