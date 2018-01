Deel dit artikel:











Rotterdammers blij met hun leven Foto: archief

Rotterdam is opnieuw veiliger geworden. De meeste Rotterdammers zijn tevreden over hun leven in de stad. Ook het vertrouwen in de toekomst is flink toegenomen.

Dat blijkt uit het vrijdag gepresenteerde wijkprofiel. Sinds 2014 wordt elke twee jaar onderzocht hoe het gesteld is met de wijken in de stad. Tienduizenden Rotterdammers zijn ondervraagd over hoe ze de veiligheid in wijk ervaren en dit is vergeleken met criminaliteitscijfers en de sociale en fysieke index van de wijken. De uitkomsten zijn een soort thermometer van de staat van de wijken. Ten opzichte van de eerste meting scoort Rotterdam op zowel de veiligheids- als de sociale en fysieke index hoger dan twee jaar geleden. Het aantal inbraken en geweld nam af. De conclusie die burgemeester Aboutaleb dan ook trekt is dat de stad veiliger is geworden. Tarwewijk

De enige wijk waar het niet beter gaat is de Tarwewijk. Die wijk scoorde twee jaar geleden beter in de veiligheidsindex. "Het is heel lastig om die wijk omhoog te trekken", erkent Aboutaleb. "Mensen verhuizen er snel, daardoor is het lastig om mensen te vinden met wie we aan langdurige veiligheid in de Tarwewijk kunnen werken." De enige wijk waar het niet beter gaat is de Tarwewijk. Die wijk scoorde twee jaar geleden beter in de veiligheidsindex. "Het is heel lastig om die wijk omhoog te trekken", erkent Aboutaleb. "Mensen verhuizen er snel, daardoor is het lastig om mensen te vinden met wie we aan langdurige veiligheid in de Tarwewijk kunnen werken." De burgemeester beseft dat er langere tijd nodig is om die wijk er bovenop te krijgen. "Ik ga ook op deze wijk niet verslappen de komende periode." Vertrouwen

Drie op de vier Rotterdammers heeft vertrouwen in de toekomst van Rotterdam. 79 procent van de bewoners zegt tevreden te zijn met hun buurt. Drie op de vier Rotterdammers heeft vertrouwen in de toekomst van Rotterdam. 79 procent van de bewoners zegt tevreden te zijn met hun buurt. De stad scoort op veiligheidsgebied beter dan bij de vorige meting. Toch hebben veel Rotterdammers het idee dat de veiligheid in hun stad daalde. Het wijkprofiel wordt samengesteld uit meetbare feiten en cijfers en de beleving van Rotterdammers. In totaal hebben 30.000 Rotterdammers hebben hun mening gegeven in een enquête.