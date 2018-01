Feyenoord: komst Van Persie is bijna rond

Robin van Persie keert zo goed als zeker terug bij Feyenoord. De Rotterdamse club laat weten dat het er goed uit ziet, maar dat het nog niet 100 procent rond is. De verwachting is dat de deal na dit weekend definitief wordt beklonken.

Naar verwachting tekent Van Persie in de Kuip een verbintenis voor anderhalf jaar, met een optie voor nog een seizoen. Er is al langer sprake van een terugkeer van Van Persie. Technisch directeur Martin van Geel zei eerder deze week nog de Rotterdammer welkom is.

Van Persie stond de laatste jaren onder contract bij het Turkse Fenerbahce, maar bij die club belandde hij dit seizoen op een zijspoor. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal debuteerde begin deze eeuw in het eerste van Feyenoord. In 2002 won hij met de Rotterdamse club de UEFA Cup, door in de finale in de Kuip van Borussia Dortmund te winnen.

In 2004 maakte Van Persie de overstap naar Arsenal, in de Engelse Premier League. In Londen speelde hij tot 2012, waarna hij tekende bij Manchester United. Met die club veroverde de aanvaller de landstitel in 2013. In 2015 vertrok Van Persie uit Engeland, om in Turkije te gaan voetballen.

Met name dit seizoen was dat geen succes. Van Persie, die ook veel kampte met blessureleed, kwam nauwelijks in actie voor Fenerbahce en leefde in onmin met de club. Uiteindelijk heeft Van Persie een regeling getroffen met de Turken en kan hij vertrekken.