Gewonde bij kettingbotsing Sliedrecht-West

Bij een aanrijding tussen vijf auto's op de A15 richting Rotterdam is vrijdag bij Sliedrecht-West een bestuurder gewond geraakt. Het slachtoffer is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde in een file tijdens de avondspits. Er was vooral blikschade. De bestuurder die naar het ziekenhuis is gebracht, had last van zijn nek.

Vier van de vijf auto's moesten worden weggetakeld. De gevolgen voor het verkeer waren groot. Er ontstond een file van zeker acht kilometer achter het ongeluk. Het verkeer werd omgeleid. Om 18.15 uur was de A15 weer vrij.