Auto in Dordrecht belandt ondersteboven op fietspad Eenzijdig ongeval op Oranjelaan Dordrecht (Foto ZHZActueel) Auto schiet over roadblock op Prins Hendrikbrug (Foto ZHZActueel)

Op de Oranjelaan in Dordrecht is vrijdagavond een auto over de kop geslagen. Eén persoon raakte bekneld, twee andere inzittenden bleven ongedeerd.

De wagen schoot op de Prins Hendrikbrug, die de Oranjelaan en de Merwedestraat verbindt, door nog onbekende oorzaak over een roadblock en belandde ondersteboven op het fietspad. Twee mensen konden zelf uit de auto klimmen. De derde, een vrouw, moest door een mobiel medisch team worden bevrijd. Haar toestand is niet bekend. Volgens de politie zijn er geen andere auto's bij het ongeluk betrokken.