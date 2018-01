Deel dit artikel:











CO2-tank scheepswerf Hardinxveld-Giessendam ontploft Foto: archief

Op de scheepswerf Neptune Shipyard aan de Rivierdijk in Hardinxveld-Giessendam is een C02-tank ontploft. Bij de ontploffing raakte vrijdagavond een medewerker gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

De tank van 19 kubieke meter ontplofte door een fout bij het aankoppelen aan de bedrijfsinstallatie. De politie had een groot gebied rondom de werf afgezet vanwege een penetrante geur op het terrein. De afzetting is inmiddels opgeheven. De gewonde medewerker van de scheepswerf heeft vooral last van zijn gehoor.