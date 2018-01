Deel dit artikel:











Prepaid energie voor Rotterdammers met schulden

Netbeheerder Stedin test samen met energieleveranciers Greenchoice en Alliander een prepaid-systeem voor energie. Als het opgeladen tegoed op is, zit je in het donker en in de kou. Wanneer de prepaidkaart weer opgeladen is, werkt de cv-ketel en de elektriciteit weer.

De proef is bedoeld om arme gezinnen te helpen en tegelijkertijd moet het kostenbesparend zijn voor de energiesector. De energie afsluiten en dan mogelijk weer aansluiten kost de bedrijven veel geld. Bij ongeveer vijftig huishoudens in Rotterdam en Arnhem loopt het experiment. In Arnhem zijn de initiatiefnemers netbeheerder Liander, Nuon en Stichting Energiebank Nederland. Hoge schulden

27 duizend huishoudens zitten volgens gegevens van de Rotterdamse Rekenkamer zo diep in de schulden dat zij die niet zelf kunnen aflossen. Het betalen van de energierekening is dan ook vaak een probleem voor deze mensen. In Rotterdam wordt dagelijks een huishouden afgesloten van gas en elektriciteit. Dit verergert de situatie van die gezinnen alleen maar, stelt Stedin. Met een prepaid betaalsysteem hoopt de netbeheerder de deelnemers meer bewust te maken van hun energiegebruik. Waarschuwing

De deelnemende huishoudens hebben een speciale schakelaar in de meterkast gekregen. Deze schakelaar kan op afstand op 'aan' en 'uit' worden gezet. Voordat de schakelaar uitgeschakeld wordt, krijgen de gezinnen verschillende waarschuwende sms'jes en e-mails. Als het saldo laag is, zullen zij al een eerste waarschuwing krijgen. De proef loopt een paar maanden, daarna besluiten de betrokken partijen of en hoe de prepaid energiedienst een vervolg krijgt.