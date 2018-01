Deel dit artikel:











Veel treinen op Rotterdam Centraal vertraagd Foto: Thijs Kern Foto: Tom van Vark

Wil je graag op tijd komen als je met de trein reist? Dan is Rotterdam Centraal vermijden het overwegen waard, want het is daar slecht gesteld met de stiptheid. Dat blijkt uit cijfers van Prorail.

Het station met de meeste vertraagde treinen is Vlissingen. Rotterdam Centraal staat op twee in het lijstje. Het verschil tussen de stations is ongeveer een half procent. Ongeveer 15 procent van de treinen op Rotterdam Centraal heeft vertraging. Dat komt volgens Prorail doordat het station deel uitmaakt van veel lange trajecten. Hoe langer het traject, hoe groter het risico dat een trein vertraging oploopt. De vele internationale treinen helpen ook niet, want zij halen het gemiddelde aanzienlijk naar beneden, laat Prorail weten. Andere stations waar je om die redenen veel vertraging hebt, zijn Amsterdam, Tilburg en Breda. Het station met verreweg de minste vertraagde treinen is Nieuweschans, in Oost-Groningen. Sneek en Roodeschool doen het ook goed. Op deze vrij korte trajecten rijden weinig treinen. Prorail laat verder weten dat in heel Nederland vorig jaar 90,5 procent van alle treinen op tijd reed. Dit zou de hoogste punctualiteit ooit zijn.