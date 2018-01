Deel dit artikel:











Rotterdamse inbreker betrapt in Gelderland

Een inbreker uit Rotterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag op heterdaad betrapt in de Gelderse plaats Meteren. De man probeerde in te breken in een bouwkeet.

Een voorbijganger meldde bij de politie dat er om 01:00 uur twee mannen bezig waren met een slijptol op het bouwterrein. De 33-jarige man uit Rotterdam probeerde via een sloot te ontsnappen toen diverse eenheden het terrein hadden omsingeld. Hij is aangehouden. De tweede inbreker wist wel te ontkomen in de mist.