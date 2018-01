Deel dit artikel:











Weer actie 50PLUS voor huizenbezitters Henk Krol, Corrie van Brenk en Ellen Verkoelen van 50PLUS zamelen handtekeningen in tegen de 'aflosboete'. Foto: Ellen Verkoelen Henk Krol, Corrie van Brenk en Ellen Verkoelen van 50PLUS zamelen handtekeningen in tegen de 'aflosboete'. Foto: Ellen Verkoelen

"Hier in Rotterdam kan je ook echt een deuk in een pakje boter slaan", zegt Ellen Verkoelen, lijsttrekker 50PLUS Rotterdam. Samen met Kamerleden van de landelijke partij zamelt de lokale afdeling op zaterdag weer handtekeningen in tegen de 'aflosboete'.

Zaterdag 6 en dinsdag 9 januari stonden de politici ook al voor de Markthal om zo actie te voeren. Toen zijn bij elkaar 500 handtekeningen opgehaald. De aflosboete gaat over het afschaffen van de Wet-Hillen. Deze wet uit 2005 compenseert huizenbezitters die hun huis bijna afgelost hebben. Zij hoeven geen eigenwoningforfait meer te betalen. Het nieuwe kabinet bouwt de wet in dertig jaar tijd af. 50PLUS wil met de handtekeningen een referendum afdwingen bij de Tweede Kamer. Met dat referendum hoopt de partij de afschaffing van de wet terug te draaien. "Wij gaan er vanuit dat Rotterdam duizend van de 10 duizend benodigde handtekeningen aanlevert", vertelt Verkoelen. Ze twijfelt er niet aan dat het benodigde aantal gehaald gaat worden. "In totaal zijn we nu al over de vijfduizend."