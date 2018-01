Prachtig uitzicht vanaf die 'heuvelachtige molshoop'

"Het is nogal veranderd", ziet een wandelaar in natuurgebied De Zaag. "Die dijkjes zijn nieuw aangelegd en aan het eind van het pad staat uitkijkpunt De Beverbrug. Het staat precies in een bocht, dus je kijkt over het hele gebied. Prachtig!"

In 2016 en 2017 heeft het natuurgebied in Krimpen aan de Lek een 'opknapbeurt' gehad. De toegankelijkheid is verbeterd, net als de waterkwaliteit. Ook zijn een fietsenstalling en een uitkijkpunt gebouwd.

Het gebied is niet voor iedereen toegankelijk, maar toch hoopt Ninouk Vermeer van het Zuid-Hollands Landschap dat er veel mensen gaan komen. "Maar het is inderdaad wel ruig. Je moet wel bereid zijn om je kaplaarzen aan te doen en echt die natuur in te gaan en het te beleven."

Heuvelachtige molshoop

Uitzichtpunt De Beverbrug is een opvallend bouwwerk, dat doet denken aan een beverburcht. "Het is een heuvelachtige molshoop", beschrijft Ruud Reutelingsperger van kunstenaarscollectief Observatorium.

Het is niet van hout, maar van oranje staal. Als het van hout zou zijn, zouden de bevers het hele ding ombijten." Bevers worden de laatste tijd regelmatig gespot, vult Gerard Dekker van het Zuid-Hollands Landschap aan. Dus moest daar echt rekening mee gehouden worden.

"De bever is de architect onder de dieren. De bever bouwt burchten en dammen. Die manier is zo bijzonder en dat was de inspiratie", vertelt Reutelingsperger verder.

Donderdag 18 januari is de officiële heropening van het natuurgebied.