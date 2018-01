1 Dode en 4 gewonden door kettingbotsing A16

Bij een kettingbotsing op de A16 bij Ridderkerk is zaterdagmiddag een 60-jarige man uit Pijnacker om het leven gekomen. Bij het ongeluk raakten de ouders van een baby en een bestuurder van een andere auto zwaargewond. De baby maakt het naar omstandigheden redelijk goed. De politie meldde eerst dat het om een slachtoffer uit Papendrecht ging, maar die informatie bleek onjuist.

Het ongeluk, waarbij ook een aantal lichtgewonden viel, gebeurde kort na 14.30 uur in de richting van Rotterdam. De hoofdrijbaan was vanaf dat moment voor lange tijd voor het verkeer gesloten. Bij de kettingbotsing waren in totaal drie personenauto’s en een vrachtwagen betrokken. De chauffeur van de vrachtwagen is om nog onbekende reden aangehouden.

Lange files



Het verkeer werd tijdens de hulpverlening en het politie-onderzoek via de parallelbaan geleid. Doordat daar ook een rijbaan was afgesloten leidde de verkeersdrukte tot kilometerslange files op onder meer de N3 en de A15.

Vanuit Breda omrijden via de A29 was niet mogelijk. De route via de Heinenoordtunnel is tussen de afslagen Oud-Beijerland en Barendrecht in verband met wegwerkzaamheden afgesloten. Daardoor was het ook druk bij het veer Nieuw-Beijerland – Hekelingen. De wachttijd liep daar op het hoogtepunt van de drukte tot zeker één uur op.

Onderzoek



De hoofdrijbaan van de A16 bleef langer dicht omdat de politie de mogelijke oorzaak van het ongeluk uitgebreid onderzocht. Hulpverlening aan de zwaargewonde slachtoffers nam ook enige tijd in beslag. Ze zaten in hun auto’s bekneld. Een traumahelikopter was aanwezig om de zwaarst getroffen slachtoffers te helpen.

De hoofdrijbaan van de A16 bij Ridderkerk werd rond 19.00 uur vrijgegeven voor het verkeer. Hoe de zwaargewonde slachtoffers er aan toe zijn is niet bekend.