Dode en 4 zwaargewonden door ongeluk A16 richting Rotterdam Foto: Roald Sekeris

De hoofdrijbaan van de A16 richting Rotterdam is zaterdagmiddag na een kettingbotsing afgesloten. Bij het ongeluk zijn volgens Rijkswaterstaat 6 personenauto’s en een vrachtauto betrokken. Er zijn 4 gewonden en één dode zijn gevallen. De gewonden kwamen in hun auto’s beklemd te zitten. Ze zijn door hulpdiensten bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht. Bij de kettingbotsing is ook een aantal mensen licht gewond geraakt.

Hoofdrijbaan langer dicht

De hoofdrijbaan richting Rotterdam blijft volgens Rijkswaterstaat zeker nog een paar uur dicht. De politie deed onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. De opruimwerkzaamheden zijn volgens Rijkswaterstaat begonnen. Verkeer dat in een file achter de plek van het ongeluk staat wordt volgens Rijkswaterstaat weggeleid. Kort na het ongeval stond er al 13 kilometer file. Ook op onder meer de N3 richting Papendrecht en de A15 liep het verkeer vast. A29 richting Rotterdam dicht

Omrijden via de A29 door de Heinenoordtunnel is niet mogelijk, omdat de weg tussen afslag Oud-Beijerland en Barendrecht voor werkzaamheden is afgesloten. Rijkswaterstaat adviseert vanaf Breda de A59, de A27 en daarna de A15 te volgen. Omrijden via Utrecht kan ook.