Deel dit artikel:











Meer woningen, minder ruimte voor honden in park De Twee Heuvels De leden van hondenclub Fun Together zijn tegen de bomenkap bij Park 2 Heuvels.

"Bomen kappen om het park groter te laten lijken? Dat gaat er bij mij niet in", zegt Bab Dettingmeijer van hondenclub Fun Together. Zij ziet de kap van enkele bomen en de bouw van 47 woningen in park De Twee Heuvels als een groot verlies voor Rotterdam-IJsselmonde.

Het park staat al jaren op de lijst om samen met het gebied rond de Kuip te worden herontwikkeld. In de oude plannen zou er niet gebouwd worden in het park. Dettingmeijer en de andere hondenbezitters hopen nog steeds dat die oude plannen het worden. Maar de bezorgdheid is niet nodig, verzekerde wethouder Simons op de informatiebijeenkomst zaterdag. "Het park wordt vooral toegankelijker en mooier." Terugplanten "Er worden relatief weinig bomen gekapt", zegt Simons. "We gaan ook weer wat bomen planten. En de gezinswoningen komen alleen aan de noordkant. Zorgen maken is echt niet nodig." "Nu mogen de honden hier nog loslopen, nu nog in het hele park. Een kleiner stuk gaat niet voldoende zijn", denken de hondeneigenaren. Zij zijn nog steeds niet gerustgesteld. De eerste werkzaamheden staan gepland voor komend voorjaar.