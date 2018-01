Deel dit artikel:











VIDEO:Dode bij ongeval op stadsbrug Dordrecht De auto was over de kop geslagen.

Een 20-jarige man uit Hendrik-Ido-Ambacht is zaterdagnacht overleden nadat de auto waarin hij zat over de kop sloeg op de stadsbrug tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Een 22-jarige plaatsgenoot die ook in de auto zat, raakte zwaargewond.

De 21-jarige bestuurder is eveneens gewond geraakt. Hij bleek onder invloed te zijn, zo bleek uit een ademtest van de politie, en is aangehouden. Het ongeluk zou zijn gebeurd doordat de bestuurder van de auto waar de drie in zaten, de macht over het stuur kwijt raakte, waarna de auto een brugdeel raakte en over de kop is gegaan. De brug is na het ongeluk afgesloten geweest voor alle verkeer.