Twee 14-jarige scooterdieven aangehouden

Twee 14-jarige jongens uit Krimpen aan den IJssel zijn zaterdagavond aangehouden vanwege scooterdiefstal.

Zaterdag was net na de middag een scooter gestolen bij ontmoetingscentrum de Tuyter: de eigenaresse was vergeten de sleutel uit het contact te halen. Na een oproep van de eigenaresse op social media, kwam de naam van de tiener naar voren.

De jongen bleek met een stel vrienden in een woning in Ouderkerk aan den IJssel te zitten, waar in de tuin de inmiddels overgespoten scooter bleek te staan.