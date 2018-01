Handballers Jordy en Dani Baijens plaatsen zich voor play-offs WK

De Nederlandse handballers hebben zich geplaatst voor de play-offs voor het WK. België werd verslagen met 33-30. Rotterdammer Dani Baijens speelde een groot deel van de wedstrijd, zijn broer Jordy Baijens speelde niet.

Tot het einde van de wedstrijd bleef het spannend. Vlak voor tijd stond het nog 30-28, maar trok de ploeg uit Nederland toch aan het langste eind.

De laatste deelname aan de eindronde voor het Nederlandse mannenteam dateert van het Wereldkampioenschap handbal mannen 1961 in West-Duitsland.

Daar eindigde de ploeg evenwel op een gedeelde laatste plaats omdat geen wedstrijd in de groepsfase gewonnen kon worden. Nu breekt er voor de mannen misschien dus een nieuwe periode met succes aan, die tot nu toe vooral in de schaduw van de handbaldames stonden.

Trotse vader

De vader van Dani en Jordy en tevens coach van Arbo Rotterdam, Danny Baijens, is na afloop trots. "Het was een uitverkocht huis en dan is het mooi om er te zijn. Ik zat als vader te kijken. En ik moet zeggen: het brengt de nodige spanning als je kind in het veld staat."

