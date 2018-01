Eind aan overlast truckersrustplaatsen in zicht

Er lijkt een einde te komen aan overlast door truckchauffeurs die in het weekend op rustplaatsen in de regio overnachten. Werkgevers die hun vrachtwagenchauffeurs hun weekend in hun truckcabine laten doorbrengen riskeren straks een boete van 1500 euro.

Verbod

Het verbod komt van het Europees Hof van Justitie. Dat bepaalde eind 2017 dat de verplichte weekendrust niet meer in de truckcabines mag worden gehouden. Inspectie Leefomgeving en Transport zag overtreding van het verbod tot nu toe door de vingers, maar vanaf 1 februari zullen de werkgevers van truckchauffeurs voor de overtredingen worden beboet.

'Mensonterend'

Het zijn vaak Oost-Europese chauffeurs die in hun cabine slapen. In onze regio leidde dat tot veel overlast op rustplaatsen Aalkeet en Rijskade langs de A20 en in Vlaardingen-West. In april 2015 trokken kamerleden van D’66 en CDA aan de bel, nadat bleek dat zich op rustplaats vlaardingen-West langs de A20 ‘mensonterende toestanden’ voordeden. Zo was er geen douche of toilet. Ook bleek dat vooral chauffeurs uit Oost-Europa soms maanden vanaf die rustplaats werkten zonder dat ze naar huis mochten van hun baas.

RTV Rijnmond meldde in mei 2016 ook dat de Inspectie SZW nog steeds veel misstanden aantrof. Oost-Europese truckers reden vrijwel zonder uitzondering onderbetaald op de weg.

Boetes

In buurlanden worden sinds 1 januari al boetes gegeven. Daardoor weken Oost-Europese chauffeurs uit Oost-Europa uit naar ons land. Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft op een parkeerplaats langs de A16 folders uitgedeeld. Daarin wordt gewaarschuwd dat werkgevers van de truckchauffeurs hoge boetes riskeren als hun personeel in het weekend in de cabine overnacht. De waarschuwing in de folders is in meerdere, buitenlandse talen geschreven.